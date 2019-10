Instagram

Este fim de semana, Ana Guiomar rumou ao Porto em trabalho e também para assistir a alguns desfiles do Portugal Fashion. E foi preciso no âmbito de um desses compromissos que houve um momento em que 'partilhou' a cama com o atleta olímpico Nelson Évora. O registo fotográfico foi publicado no Instagram, onde a atriz deixou uma divertida mensagem – em tom provocatório - ao namorado: "Sim, Diogo Valsassina, vim apresentar uma colecção ao Portugal Fashion".

De referir que Ana Guiomar esteve no Norte do país para dará conhecer a coleção cápsula que criou com a designer Susana Bettencourt, intitulada #savingliveschanginglives, com o objetivo de apoiar a Fundação ATA, que ajuda pessoas com problemas de depressão e ansiedade.

