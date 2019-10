Instagram

“Semana 17 em ‘gravidês’... mês 5 em português!!!! Bom fim de semana!”, escreveu Sofia Fernandes no Instagram, na legenda de uma fotografia onde mostra a sua ainda discreta barriga de grávida.

O bebé é fruto do casamento da repórter do E-Especial com José Barbosa e vem juntar-se a Sebastião, que completa quatro anos no próximo dia 28.

