Reprodução Instagram, DR

Uma das jovens mais influentes e famosas do mundo, Kylie Jenner conseguiu manter a sua primeira gravidez afastada dos holofotes. Entretanto, mais de um ano e meio depois do nascimento da pequena Stormi, a socialite brindou os fãs com uma fotografia inédita da gravidez.

"Tenho tantas fotografias da barriga, mas esta sempre foi uma das minhas favoritas", começou por escrever. "Na verdade, tornei-me muito mais forte e independente ao longo de toda esta experiência. As mulheres são realmente incríveis", rematou, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que a pequena Stormi é fruto da relação da jovem com o rapper, Travis Scott. Atualmente, o casal está separado (saber mais aqui).

Reprodução Instagram, DR