Quase dois meses depois do nascimento da pequena Valentina, Katia Aveiro não poderia estar mais feliz, mas enfrenta uma ‘dificuldade’: não consegue separar-se da menina. Isso percebe-se na insólita e divertida oferta de emprego que publicou na sua página de Instagram, que parece não passar de uma brincadeira para mostrar que está completamente rendida à bebé.

“Procuro bábá que queria colar em mim 24 horas por dia, viajar para onde eu for, dormir no quarto do lado do meu, ficar com a minha filha na minha frente 😅😅🙂 todas as horas que eu estiver executando algum trabalho ou fazendo outras coisas que não possa lhe dar atenção 😗, porque sei que ela gosta de me ver o tempo todo e, se os olhos não me alcançam, procura por mim desesperada, e se essa babá tiver o mesmo cheiro que eu, o mesmo olhar o mesmo toque a mesma voz ao cantar, e a mesma forma de amar, então tá contratada ....😂 Difícil não é?? alguém mais aí ficou mãe galinha (como se diz em Portugal 🇵🇹) ou mãe grude (como se diz no brasil 🇧🇷)??? Ps: parece que estou só eu na foto, mas ela está mesmo ao meu lado 🥰”, escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo na referida rede social.

De referir que Katia Aveiro é também mãe de Rodrigo, de 18 anos, e Dinis, de nove.

