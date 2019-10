Reprodução Instagram, DR

Prestes a ser mãe pela segunda vez, Cláudia Vieira não podia estar mais radiante. Ainda esta sexta-feira, 25 de outubro, a atriz mostrou-se completamente encantada com a barriga de grávida. A atriz da SIC publicou na sua página de Instagram uma fotografia em que exibe a barriga de grávida, provando estar em excelente forma física ao sétimo mês de gestação.

"Cresce cresce, barriguinha", pode ler-se na legenda da publicação.

Recorde-se que atriz já é mãe de uma menina, Maria, de nove anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira. A bebé que irá nascer é fruto do namoro com o empresário, João Alves.

