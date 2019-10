Bella Thorne mostrou mais uma vez que não tem grandes inibições. A actriz americana, de 22 anos, partilhou nas redes sociais um vídeo onde surge de biquini a dançar, de forma sensual, enquanto come morangos.

Além disso, a antiga estrela da Disney aparece também com a depilação por fazer na zona das axilas e não tem quaisquer preconceitos em exibi-las.

“Está a ficar indecente Russ com essa nova música”, lê-se na legenda do video tornou-se viral, com mais de 3 milhões de visualizações em menos de 24h e até o rapper americano Russ o partilhou na sua conta de Instagram.

Veja o vídeo acima!