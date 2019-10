Instagram

Bárbara Guimarães voltou ao pequeno ecrã no passado dia 29 de setembro para uma noite muito especial: a XXIV Gala dos Globos de Ouro. Isso aconteceu mais de um ano depois de ter sido diagnosticada com cancro da mama e nessa noite admitiu em direto ainda estar a fazer tratamentos. Mas é com muita energia positiva que a apresentadora da SIC tem encarado esta fase menos boa da sua vida. Além disso, Bárbara parece também apostar num estilo de vida cada vez mais são, que a ajuda a recuperar forças, como mostrou esta quinta-feira, dia 24, no Instagram.

“Pronto! É mesmo isto que preciso. 4 dias a sumos e sopas, uma revolução saudável 💪🏼💚!!!”, escreveu na legenda de uma fotografia com um líquido verde, na qual se lê ‘Reforço do Popeye’.

A caixa de comentários do post rapidamente se encheu de comentários solidários. “Força, Bárbara”, “Nunca perca essa força e coragem que nos transmite” ou “Tudo a correr pelo melhor”, lê-se.