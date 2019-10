Instagram

A namorada de Yannick Djaló está a passar por momentos difíceis. Daisy Gonçalves chora a morte de um primo de 13 anos e deixou uma mensagem emocionante nas redes sociais.

“Meu coração está tão apertado esses dias... eu sei que não falei nada, não me apeteceu falar nada, não me apetece comunicar... obrigada pelas mensagens de preocupação pela minha ausência esses dias! Aconteceu algo muito triste na minha família e... semana passada eu fiz um vídeo a dizer que o meu priminho de 13 anos tinha sido diagnosticado com leucemia e precisava fazer tratamento, ele foi... mas não resistiu!!! 🖤💔”, escreveu a blogger e apresentadora moçambicana no Instagram, onde também partilhou uma fotografia completamente preta em sinal de luto.