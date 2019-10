Reprodução Instagram, DR

Ana Garcia Martins é uma mãe 'babada'. Prova disso são as várias fotografias dos filhos, Mateus, de seis anos, e Benedita, de um. Esta quarta-feira, 23 de outubro, a autora do blogue A Pipoca Mais Doce surpreendeu os seus seguidores ao publicar uma fotografia do filho mais velho quando este tinha a mesma idade da irmã e as semelhanças são impressionantes.

"O Mateus com a mesmíssima idade de sua irmã e com a mesmíssima fuça", escreveu a blogger na legenda da imagem.

Recorde-se que Mateus e Benedita são fruto do casamento de Ana Garcia Martins com Ricardo Martins Pereira.