Diogo Amaral foi pai pela segunda vez no passado dia 8 de junho e não poderia estar mais feliz. Depois de, nos primeiros tempos, ter evitado partilhar imagens do pequeno Oliver, fruto da sua relação entretanto terminada com Jessica Athayde, agora não resiste a dividir o seu encantamento com os seus seguidores nas redes sociais.

Esta quarta-feira, dia 23, o ator voltou a brindar os seus fãs com uma fotografia do bebé e na legenda escreveu: “Apaixonadão por este gordo de 4 meses e cheio de saudades de outro gordo com 5 anos”.

Recorde-se que Diogo Amaral também é pai de Mateus, de cinco anos, da anterior relação com Vera Kolodzig.

