Sara Carbonero tem deixado os fãs em estado de alerta: além de se mostrar mais ausente nas redes sociais, uma fotografia publicada pelo seu marido, Iker Casillas, também chamou a atenção.

Iker Casillas partilha fotografia de Sara Carbonero com mensagem MUITO especial

O antigo guarda-rede do FC Porto partilhou no Instagram uma imagem a preto e branco onde o casal está rodeado de amigos. Segundo o site Vidas, do Correio da Manhã, nessa mesma fotografia, a jornalista está a usar peruca. Veja a imagem abaixo!

De acordo com o mesmo site, a modelo espanhola partilhou uma fotografia onde é possível vê-la, ao lado de uma criança, a usar um chapéu para disfarçar os efeitos secundários da quimioterapia. Recorde-se que Sara terminou a primeira fase dos tratamentos de quimioterapia.

