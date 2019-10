Chama-se Joana Mocarzel, mas provavelmente só a conhece como Clarinha de Páginas da Vida, a novela da Globo que explodiu no Brasil e em Portugal. Passaram 13 anos e, agora, nas redes sociais, surgiu um reencontro muito especial. Recorde uma cena da novela no vídeo acima.

Na produção brasileira, Clarinha, de sete anos, era orfã e foi rejeitada pela personagem de Lilia Cabral por ter Síndrome de Down. Joana Mocarzel e Lilia Cabral posaram junta na antestreia do filme Maria do Caritó, em São Paulo.

"De tantas alegrias que eu tive na antestreia, uma delas foi a presença da Joana no cinema. Agora ela tem 20 anos, uma linda menina que eu tive o prazer de contracenar. Amei reencontrar-te e à tua mãe", revelou a atriz nas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR