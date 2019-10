É o rosto mais conhecido do escândalo que explodiu em Hollywood março deste ano. Felicity Huffman é das figuras de elite que subornaram para que os filhos entrassem em faculdades de prestígio.

A atriz de 'Donas de Casa Desesperadas' é acusada de pagar um suborno para que as questões de um exame da filha fossem secretamente alteradas para a versão correcta. A filha, Sofia, viu o seu teste melhorado em 400 pontos, apesar da própria desconhecer o seu envolvimento na fraude.

Esta semana, Felicity Huffman foi registada por paparazzi na Instituição Correcional Federal de Dublin, Califórnia, aquando uma das visitas do marido, o ator William H. Macy, e as duas filhas. A atriz cumpre o sexto de 14 dias na prisão, além do pagamento de uma multa e 250 horas de serviço comunitário.

Conheça mais uma celebridade, apanhada neste esquema fraudulento, que pagou quase meio milhão de euros, para que as filhas obtivessem alguns critérios de seleção numa universidade de renome.

Veja aqui, o que disse a Felicity Huffman em tribunal, declarando-se como culpada.