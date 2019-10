Instagram

Nos últimos meses, Dolores Aveiro perdeu algum peso e tem sido bastante elogiada por isso. O regresso à Madeira contribuiu para que isso acontecesse porque, como a própria explicou na visita surpresa que fez a Cristina Ferreira, agora que já não vive com Cristiano Ronaldo e os seus filhos, tem mais tempo para cuidar de si.

E, além das saídas com as amigas, Dolores Aveiro tem uma nova rotina e todas as manhãs faz uma caminhada. Esta terça-feira, dia 22, a matriarca do clã Aveiro mostrou o encontro especial que teve durante o passeio. “Olhem só quem encontrei hoje na minha caminhada😄😄”, brincou na legenda de uma fotografia onde surge ao lado da estátua de Cristiano Ronaldo que faz sucesso na Praça do Mar, no Funchal.

Espreite a foto abaixo:

Instagram