Instagram

Apesar de ser discreto no que diz respeito à vida familiar, César Mourão decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial, esta terça-feira, 22 de outubro. O humorista publico uma fotografia do filho mais novo, o pequeno Martim, de 11 meses.

"Piolho", escreveu César na legenda da imagem em que o menino surge sentado no chão da sala de estar.

Recorde-se que Martim é fruto do relacionamento do humorista com Joana Lousão. César é também pai de uma menina, Mariana, de dez anos, fruto de uma relação anterior.

Reprodução Instagram, DR