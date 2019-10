Instagram

Os últimos meses não têm sido propriamente fáceis para Sara Carbonero e Iker Casillas. O ex-jogador do Futebol Clube do Porto sofreu um enfarte do miocárdio que ditou o seu afastamento dos relvados e a jornalista foi diagnosticada com cancro nos ovários.

Entretanto, terminada a primeira fase dos tratamentos de quimioterapia, Sara Carbonero escolheu o passado sábado, 19 de outubro, Dia Mundial Contra o Cancro da Mama, para partilhar nas redes sociais uma mensagem de encorajamento a todas mulheres que estão a enfrentar uma situação semelhante

"Por mim e por todas", escreveu a jornalista na palma da mão.

A viver no Porto com o ex-guarda-redes espanhol e os dois filhos de ambos, Martín e Lucas, a repórter tem feito os tratamentos médicos em Madrid, Espanha.

