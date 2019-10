Instagram

“2 anos minha princesa”, escreveu Rui Patrício no Instagram, na legenda de uma fotografia encantadora onde surge ao lado da sua filha, Eva, que festejou o seu 2.º aniversário este sábado, 19 de outubro.

A menina é fruto do casamento do antigo guarda-redes do Sporting, atualmente em Inglaterra a jogar pelo Wolverhampton, com a sexóloga Vera Ribeiro. Desta união nasceu ainda Pedro, de três anos.