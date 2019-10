Instagram

Sara Barradas está completamente rendida à filha, Lua, de seis meses, e também os seus seguidores nas redes sociais ficam completamente ‘derretidos’ sempre que partilha uma fotografia da menina. Na última, a atriz surge a dar um beijo à bebé e na legenda questiona: “Alguém pode parar o tempo, por favor? E ficarmos assim para sempre... ❤️”.

Lua é fruto do casamento de Sara Barradas com José Raposo. Também o ator, de 57 anos, que vive a experiência da paternidade pela terceira vez e numa fase diferente da sua vida, está completamente embevecido com a bebé. Espreite aqui a última fotografia dos dois!