Foi durante a sua residência artística em Las Vegas que Lady Gaga deixou os fãs chocados e preocupados. Durante uma atuação, um fã subiu ao palco e dançou com a cantora, mas as coisas não correram bem.

No vídeo que pode ver abaixo, Gaga sobre ao colo de um homem, movendo-se com energia, até que um dos joelhos do fã acaba por tremer. Atrás estava um dos limites do palco e os dois acabam por dar uma queda gigante deixando os fãs surpreendidos. De imediato, os seguranças presentes socorreram a cantora.