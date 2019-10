Rui Unas faz um uso bastante regular do Instagram. Quer seja para contar histórias mais engraçadas ou partilhar detalhes da sua vida. Desta vez o ator quis deixar uma mensagem especial aos seus "cãocompanheiros".

Na legenda da fotografia, Rui Unas chegou mesmo a confessar que os humanos tinham muito a aprender com os animais: "Vamos falar destes dois? Vamos. À esquerda o bom aluno, à direita a rebelde. Andam sempre às turras, ela a mandar vir com ele, ele a mandar vir com ela (em rigor, é muito mais ela a mandar vir com ele)... mas quando chove, é vê-los muito amiguinhos... se os humanos fossem um bocadinho assim... Juntos na adversidade!", começa por dizer.

"Meus amigos, temos muito a aprender com os cães. Mais do que pensamos", concluiu.

Reprodução Instagram, DR