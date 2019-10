Diogo Amaral está a aproveitar uma fase plena da paternidade. Esta segunda-feira, dia 16, o ator da SIC mostrou momentos partilhados entre o filho Mateus, de cinco anos, e Oliver, de apenas quatro meses.

No vídeo que pode ver acima, o ator de Golpe de Sorte mostra que é Mateus quem leva o carrinho de Oliver durante um passeio. Diogo Amaral sempre optou por não mostrar o rosto do filho mais velho, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig, ao contrário de Oliver, fruto do relacionamento com Jessica Athayde, cujo fim foi anunciado em setembro deste ano.

