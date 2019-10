Instagram

Pedro Teixeira está em Madrid, Espanha, por motivos profissionais e, por isso, não pode ver a filha, Maria, de nove anos, com a regularidade a que está habituado. Nas redes sociais, o pai babado não escondeu que se sente triste com esta distância e partilhou uma fotografia amorosa dos dois, que descreveu da seguinte forma: “Como é que uma coisa tão pequenina, nos deixa umas saudades tão grandes?! ❤️🤦🏻‍♂️”.

Recorde-se que Maria é fruto da anterior relação do ator e apresentador com Cláudia Vieira. Atualmente, Pedro Teixeira vive um relacionamento feliz ao lado da também atriz Sara Matos. Já Cláudia refez a sua vida amorosa ao lado do empresário João Alves e prepara-se para ser mãe pela segunda vez.