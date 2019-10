Instagram

Oceana Basílio vive em Lisboa desde muito nova, mas sempre que pode ruma à sua terra natal, Tavira, no Algarve, para repor energias e, sobretudo, rodear-se do amor da sua família. A julgar pela sua última publicação nas redes sociais é precisamente isso que está a aproveitar para fazer agora. “Dias bons na companhia da mãe. Até já”, escreveu a atriz no Instagram, na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado da mãe.

Mas o que mais surpreendeu os seus fãs foram as semelhanças entre as duas. “Tão parecidas”, “Parecem irmãs” ou “Tens bem a quem sair! Que mãe linda”, lê-se nos comentários.