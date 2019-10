Instagram

Marta Cruz homenageou os seus pais, Carlos Cruz e Marluce Revoredo Silva, com uma fotografia antiga nas redes sociais. Na legenda, a antiga manequim escreveu: “Vocês fazem parte deste caminho que hoje eu trilho em paz 🖤”.

Nos comentários, os seus seguidores elogiaram o facto da relações-públicas reconhecer o apoio fundamental que os pais têm sido na sua vida da vida. “É bonito de se ver” ou “Serão sempre o teu porto de abrigo”.

De referir que Marta é fruto do segundo casamento do ex-apresentador, conhecido como o Sr. Televisão. Carlos Cruz também é pai de Mariana, de 17 anos, fruto da sua terceira união, com Raquel Rocheta.