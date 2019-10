Rui Maria Pêgo esteve na Madeira e quando regressou a casa foi possível perceber que o seu cão teve imensas saudades suas. O momento do reencontro foi registado por Júlia Pinheiro no Instagram e na legenda do vídeo a apresentadora revelou o seu lado mais divertido. “O meu cão fala. E é comprovadamente bem educado. No vídeo também está o meu filho. Também fala (e muito). E é extremamente bem educado”, escreveu.

De referir que a apresentadora da SIC e o marido, Rui Pêgo, têm mais duas filhas em comum, as gémeas Matilde e Carolina.