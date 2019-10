Cinco meses depois da devastadora experiência do aborto espontâneo, Hilaria Baldwin anunciou que estava novamente grávida. Este domingo, dia 13, a mulher do ator Alec Balwin, mostrou o vídeo em que revela o sexo do bebé aos seus filhos.

No vídeo que pode ver acima, a instrutora de yoga, acompanhada do marido, coloca vários bonecos em carrinhos e com uma pequena manta branca à volta que esconde a cor alusiva ao sexo do bebé.

Romeo, Leonardo, Rafael estavam na sala, mas foi Carmen, a filha mais velha que gritou a novidade. "É uma menina!" disse, entusiasmada. Alec Baldwin é ainda pai de Ireland, fruto da relação anterior com a atriz Kim Basinger.

