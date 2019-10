Esta segunda-feira, dia 14, Cláudio Ramos revelou aos seus seguidores que iniciou um tratamento para remover algo que o incomodava há anos: duas manchas no rosto.

"Já vos tinha falado das manchas que o tempo trouxe à minha pele. São duas manchas que há anos me fazem companhia mas estava na altura de as mandar à sua vidinha. Foi isso que fiz, falei com o Dr. João e iniciámos um tratamento IPL", escreveu o 'vizinho' de Cristina Ferreira na descrição da fotografia.

Nas histórias da conta de Instagram do apresentador e comentador da SIC pode-se ver como está a ser realizada a técnica: tratamento a laser Lumenis M22. Cláudio irá fazer 3 sessões, em principio. "Não dói nadinha! (Só uma sensação de aquecimento imediato)", lê-se.

