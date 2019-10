Cláudia Borges deixou os seus seguidores completamente 'derretidos' com uma fotografia que partilhou esta manhã, dia 14, nas redes sociais.

Na imagem, a apresentadora do FamaShow aparece com a filha mais nova, Carolina, ao colo, num jardim. "Sempre adorei brincar às bonecas", escreveu a cara da SIC na descrição do Instagram, com as hastags "my baby Carol (minha bebé Carol, em português)" e "coisa boa".

O sorriso no rosto da pequena Carol, que completa um ano no próximo mês, e da mãe 'babada' fazem as delícias dos internautas, incluindo de Núria Madruga: "Princesas", escreveu a atriz.

Além de Carolina, Cláudia ainda é mãe de Rodrigo, de oito anos. Os filhos da apresentadora são fruto da relação com o realizador Samuel Fortuna.

