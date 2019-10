Carlota, a filha mais nova de Bárbara Guimarães, celebrou nove anos no sábado, dia 10 de outubro. Nas redes sociais, a apresentadora da SIC partilhou uma imagem do bolo, provando que a menina não festejou sozinha.

"Party Dance! Retomar as matineés. Criatividade, sempre. Parabéns á minha filhota e aos dois amigos. Em conjunto fazemos a festa!", escreveu a apresentadora ao partilhar uma imagem de três bolos.

Bárbara Guimarães é também mãe de Dinis Maria, de 15 anos. Ambas as crianças são fruto do casamento com Manuel Maria Carrilho.

Em julho deste ano, a apresentadora partilhou uma fotografia rara ao lado do filho.