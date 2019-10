Reprodução Instagram, DR

"Feliz dia das crianças!", começa por escrever Bruno Cabrerizo. É que este sábado, dia 12 de outubro, celebra-se o Dia das Crianças no Brasil. Como tal, o ator decidiu partilhar um 'tesourinho' de quando era bebé.

Na imagem, em Ipanema, Rio de Janeiro, pode-se ver ator brasileiro a brincar na praia ao lado da mãe, Hayna. "Nesta fotografia éramos 2 crianças, eu e a minha mãe (gata). Ela com cara de quem não tinha a mínima ideia do que fazer comigo e eu com cara de quem tinha acabado de comer areia, pois ela (marinheira de 1ªa viagem) nunca reparava nisso... Ps: acho que foi por isso que criei anticorpos rapidamente!", contou Bruno.

Os seguidores não deixaram de reparar na beleza da mãe do ator de 40 anos: "Está explicado tanta beleza" e "Certamente a sua beleza toda veio em grande parte da mãe gata!", são alguns dos comentários.

Recorde-se que Bruno Cabrerizo namorou com a atriz Kelly Bailey, de 21 anos. A relação terminou em 2017.