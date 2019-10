Reprodução Instagram, DR

Parece que a visita que Dolores Aveiro fez ao filho, Cristiano Ronaldo, durante a manhã desta sexta-feira, dia 11, deu resultado. A Seleção Nacional defrontou o Luxemburgo ganhando a partida por 3-0. O craque português marcou o segundo golo da noite, chegando assim 699 golos da carreira.

A matriarca do clã Aveiro partilhou uma fotografia onde aponta, sorridente, para um cartaz de CR7, demonstrando muito orgulho no filho. "Parabéns à nossa seleção. Bom fim de semana para todos", disse na legenda do Instagram.

Um dos comentários que salta à vista é o de Rui Unas. "Eu tiro-lhe o chapéu", escreveu o comediante.

