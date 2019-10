Reprodução Instagram, DR

Georgina Rodríguez tem estado em Xangai, na China, em trabalho e tem passeado pelas ruas naquela que é a maior cidade do país. Recorde aqui e aqui os visuais da modelo.

A troca de fuso horário não está ser fácil para a jovem espanhola, mas tem os filhos para a mimar. Este sábado, dia 12, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma fotografia 'ternurenta' com as duas filhas, Alana Martina, de um ano, e Eva, de 2 anos.

"Que venham todos os 'jet lag' do mundo, mas sempre com estes despertadores", lê-se na descrição do Instagram. Na imagem, as duas meninas aparecem a abraçar Georgina enquanto esta dorme.