António Raminhos gravou um vídeo muito engraçado com as suas filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor, onde aparecem a assistir a uma entrevista dada por Catarina Raminhos. "Sustos destes logo pela manhã... já não aguento!", escreveu na descrição do Instagram.

É que na manhã deste sábado, dia 12, a mulher do comediante foi falar sobre o seu livro "Minore e a Magia das Cores" e o pivot aproveitou para perguntar se a jornalista estava grávida novamente.

Raminhos e as três filhas surgem nas imagens com um ar surpreendido, mas quando a jornalista revela que não está à espera de bebé, todos suspiram de alívio. "Falso alarme", diz o humorista.