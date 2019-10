Instagram

Catarina Raminhos partilhou no Instagram uma fotografia antiga com a seguinte legenda: “A minha tia partilhou hoje este tesourinho do verão de 87”. E questionou: “Conseguem perceber quem sou?”.

A verdade é que os seus seguidores rapidamente a reconheceram. “O sorriso da menina da boia não engana”, escreve uma das fãs da mulher de António Raminhos.