Nove anos depois de ter perdido o pai na véspera do seu aniversário, João Baião voltou esta semana a enfrentar essa dor com a morte da mãe, Maria Luísa, aos 85 anos.

Nas redes sociais foram muitas as caras conhecidas que lhe deixaram palavras de apoio e a sua ex-colega e amiga Tânia Ribas de Oliveira foi ao ‘baú’ das fotografias antigas para o animar com momentos divertidos de quando trabalharam juntos na RTP. “#TBT 2012, só para te fazer sorrir João Baião. Passávamos horas nesta galhofa tão boa! ❤️”, escreveu a apresentadora no Instagram, onde partilhou várias fotografias de ambos em situações semelhantes. Espreite a galeria de imagens!