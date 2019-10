A Casa Real partilhou um teaser de Ed Sheeran a tocar à campainha do príncipe Harry. O toque da campainha, God Save the Queen (hino nacional do Reino Unido), denuncia o local. No vídeo, o marido de Meghan Markle brinca com as semelhanças entre os dois: "É como me olhar no espelho". Desde então que seguidores têm tentado descobrir a razão por trás deste encontro. "Em breve...", lê-se na descrição do Instagram.

Se pensou que era desta vez que o neto da rainha de Inglaterra ia estrear-se na música, está errado. Esta quinta-feira, dia 9, foi partilhado outro vídeo na conta oficial dos Duque de Sussex a revelar o "projeto misterioso". É que hoje celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental e os dois uniram-se para apoiar a causa. Veja o vídeo acima!

Nas imagens pode-se ver o entusiasmo de Ed Sheeran por estar prestes a conhecer Harry.

"Estou muito animado hoje! Vou filmar uma coisa com o príncipe Harry, que entrou em contato comigo sobre uma campanha de caridade, o que vai ser bom. Admiro-o há muito tempo... de longe", explica o cantor enquanto faz a barba.

As duas celebridades falam sobre saúde mental. "Para mim este é um tema que ainda não foi discutido o suficiente. Acho que as pessoas do mundo inteiro estão a sofrer", afirma Harry. "Estou a tentar escrever uma música sobre isso para alcançar mais pessoas", disse, de seguida, Ed Sheeran.

"Alguém com as tuas habilidades ser capaz de escrever músicas para aumentar a consciencialização seria incrível", diz o monarca. O momento mais divertido do vídeo acontece a seguir quando o cantor pensava que estavam a falar sobre o facto de serem os dois ruivos. "É exatamente isso que estou a tentar fazer. As pessoas não entendem como é para pessoas como nós. Não vamos aguentar mais isto! Somos ruivos e vamos lutar!" Harry corrige o cantor: "Isto pode ser apenas falta de comunicação, mas é sobre o Dia Mundial da Saúde Mental."

No fim do vídeo, o filho da princesa Diana e o cantor britânico apelam à consciencialização para a importância do tema.