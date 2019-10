Reprodução Instagram, DR

Em agosto deste ano, Dânia Neto e o namorado, Luís Matos Cunha, passaram as primeiras férias com o filho, Salvador. O destino eleito foi o Algarve e a atriz partilhou vários momentos adoráveis ao lado do menino que fez recentemente 10 meses.

Esta quarta-feira, dia 9, Dânia partilhou nas redes sociais mais uma fotografia do verão e revelou que ia novamente de férias em família. "Esta foi resgatada das memórias deste verão. Estamos a caminho de mais uma aventura a 3", começou por escrever na descrição do Instagram.

Desta vez, a atriz está doente, mas nem isso a pára. "Com esta Faringite que me acompanha não sei se terei direito a mergulhos."