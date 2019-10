Instagram

Carolina Deslandes viveu no último fim de semana momentos de pura magia ao atuar no Rock in Rio, no Brasil, e nas redes sociais partilhou com os seus seguidores o que estava a sentir e onde vai buscar forças para se inspirar. “Enquanto me preparo para um dos concertos mais importantes da minha vida, volto sempre a esta fotografia”, começou por escrever a jovem artista portuguesa na legenda de uma imagem onde o seu filho mais velho, Santiago, de três anos, abraça o irmão Benjamim, de dois. “O primeiro abraço que é muito mais que isso. É a prova de que o amor é o maior milagre do mundo. Im gonna make you proud kids ❤️”, acrescentou Carolina Deslandes.

Recorde-se que a cantora assumiu recentemente que Santiago é uma criança “especial”, por sofrer de uma perturbação do espectro do autismo. Leia aqui o testemunho emocionado!

Carolina Deslandes e o companheiro, o músico Diogo Clemente, são ainda pais de Guilherme, de nove meses.