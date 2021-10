Clara de Sousa estreou-se como anfitriã na XXV Gala dos Globos de Ouro, a 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios. A cerimónia regressou em 2021, depois da ausência do ano anterior pautada pela pandemia.

No momento em que a jornalista foi anunciada e entrou no palco, depressa a plateia se ergueu numa ovação calorosa para acolher a pivot do Jornal da Noite, da SIC.

Sentado numa das filas estava o outro pivot do mesmo formato informativo da SIC que se mostrou claramente emocionado quando viu Clara de Sousa. Falamos, claro está, de Rodrigo Guedes de Carvalho.

rui valido