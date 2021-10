Bruno Nogueira venceu o Globo de Ouro Personalidade Digital do ano para a categoria de Humor, a 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios. O humorista foi distinguido pelo seu trabalho no fenómeno Como é que o Bicho Mexe que marcou os portugueses no ano da pandemia, em 2020.

"Para mim é muito esquisito ganhar um prémio a fazer tudo o que digo às minhas filhas para não fazerem", começou por dizer no seu discurso, mencionando o vinho e as redes sociais que caracterizaram parte do projeto.

"Eu não estava a saber bem o que é que haveria de dizer e ontem à noite quando estava a deitar a minha filha mais nova pedi para ela fazer o discurso por mim.”, explicou no vídeo acima, dando assim voz a uma mensagem gravada pela filha no telemóvel.

"Olá a todos, infelizmente não pude estar presente, porque tenho a minha vida. Mas queria agradecer à SIC e à Caras por me terem dado este prémio. Só uma palavrinha para os outros nomeados: ‘Chuuuupaa’ ", disse Luísa, recolhendo risos e aplausos na plateia.

Carlos Coutinho Vilhena, Mariana Cabral, Ricardo Fazeres e Rui Unas estavam nomeados para a mesma categoria.