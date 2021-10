1 / 13 Reprodução Instagram, DR 2 / 13 Reprodução Instagram, DR 3 / 13 Reprodução Instagram, DR 4 / 13 Reprodução Instagram, DR 5 / 13 Reprodução Instagram, DR 6 / 13 Reprodução Instagram, DR 7 / 13 Reprodução Instagram, DR 8 / 13 Reprodução Instagram, DR 9 / 13 Reprodução Instagram, DR 10 / 13 Reprodução Instagram, DR 11 / 13 Reprodução Instagram, DR 12 / 13 Reprodução Instagram, DR 13 / 13 Reprodução Instagram, DR

A XXV gala dos Globos de Ouro é já no próximo domingo, 3 de outubro, e entre as atuações musicais da noite vai estar o grupo de sucesso Now United. Lançado por Simon Fueller, criador do talent show American Idol, o grupo Pop junta 18 jovens oriundos de vários países como Senegal, China, Estados Unidos, Japão, Índia, entre outros.

Lançado em 2017, o grupo é um fenómeno de sucesso à escala global e soma milhões de visualizações no YouTube e uma legião de mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Aliando o canto à dança, os Now United já somam vários êxitos entre os quais Summer In The City, Come Together, By My Side, Paraná ou All Day.

Recorde-se que está é a primeira vez que os Now United vão atuar em Portugal. Ao grupo Pop vão juntar-se nomes Rodrigo Leão e Los Del Rio naquela que é considerada a Gala do Ano.