Fotografia: Tiago Caramujo

Esta quinta-feira, 7 de maio, Paula Lobo Antunes decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz recuou no tempo, mais concretamente 15 anos, e partilhou um registo fotográfico em que surge ao lado do companheiro, Jorge Corrula.

"Amor à primeira vista", pode ler-se na legenda imagem, que, em meia hora, conquistou perto de 2 mil 'gostos'.

Recorde-se que o casal deu recentemente as boas-vindas à segunda filha, a pequena Mel, que se veio juntar a Beatriz, de sete anos.

Reprodução Instagram, DR