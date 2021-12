Getty Images

Foi em abril de 2018 que o mundo artístico ficou em choque com a morte de Avicii. Entretanto, em novembro deste ano, foi editada a biografia oficial do DJ sueco, onde são reveladas as suas últimas palavras, escritas no seu diário dias antes de colocar termo à própria vida.



Entre as várias passagens divulgadas pela imprensa internacional, o artista fala sobre a sua dependência de drogas. "Aqueles dias em que estive no hospital foram dos menos stressantes e ansiosos de que me lembro", pode ler-se. "Foram umas férias a sério, por mais deprimente que isso soe", pode ler-se.



"Tive dificuldade em aceitar que nunca mais iria beber, com os médicos a dizerem-me para esperar pelo menos um ano até tocar numa cerveja. Claro que não lhes liguei; dei ouvidos ao casal que me disse que era na boa se tivesse cuidado. Fui ignorante e ingénuo", acrescentou.



Na véspera da sua morte, Avicii deixou ainda a seguinte mensagem: "Mudar a alma é o último passo antes do seu reinício".

De salientar que a biografia oficial do artista vai estar disponível a partir de 18 de janeiro.