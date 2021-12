JEAN-BAPTISTE LACROIX

Angela Kukawski, empresária do clã Kardashian-Jenner, foi assassinada de forma brutal em Los Angeles. A morte da empresária foi avançada pelo site ABC News.

De acordo com a publicação, Angela foi encontrada sem vida no interior de um carro no dia 23 de dezembro. O namorada da vítima, Jason Barker, foi preso e acusado de homicídio e tortura.

Seguindo a imprensa internacional, a empresária morreu na sequência de ferimentos na cabeça e no pescoço causados por um objeto pontiagudo. Além disso, também foram encontradas lesões no corpo, que apontam para estrangulamento, e cortes que terão sido causados por uma faca.

A polícia acredita que Jason tenha matado a namorada na casa onde os dois moravam no bairro de Sherman Oaks. Posteriormente, o suspeito terá colocado a vítima no carro e levado o corpo para a região de Simi Valley e abandonando o local.

O clã Kardashian-Jenner divulgou um comunicado no site da revista People lamentando a morte da empresária: “A Angela era verdadeiramente a melhor. Ela cuidava de cada uma de nós e conseguia fazer o impossível. Sentiremos muito a falta dela e enviamos os nossos sentimentos à família e às pessoas próximas neste momento tão difícil”, lê-se.

Além das Kardashians, Angela Kukawski também era empresária da cantora Nicki Minaj, do rapper Offset e cuidava do espólio do rapper Tupac Shakur.

