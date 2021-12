Kevin Mazur

Este Natal, Kris Jenner decidiu surpreender os filhos ao oferecer-lhes um carro a cada. A monarca da família Kardashian gastou milhares de euros, mais de 100 mil, em carros elétricos personalizados da marca Moke, tal como avançam alguns meios de comunicação internacionais.

A surpresa foi revelada através do Instagram de Kim Kardashian. A socialite mostrou os carros de várias cores e revelou: "Oh meu Deus, vejam os presentes de Natal da minha mãe (...) Eu e a Khloé ficamos com os cor-de-rosa".

Espreite as fotografias em baixo.

