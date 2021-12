Esta quarta-feira, 29 de dezembro, a Associação Sara Carreira que organizou a Gala dos Sonhos na SIC, em forma de homenagem a Sara Carreira, revelou a quantia angariada pelos portugueses e que ajudará vários jovens com bolsas de estudo.

A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira conseguiu angariar o valor de 303 465,54€ em doações, na noite do dia 1 de dezembro, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, tal como divulgou a associação nas redes sociais.

"Mais uma vez, os portugueses demonstraram grande apreço e generosidade com a nossa causa que a abraçaram como se deles fosse. A união faz a força e foi o apoio e o carinho de cada um, que tornou este Sonho maior", afirma a associação.

