Com o ano a terminar, são muitas as pessoas que, no Instagram, fazem um apanhado dos melhores momentos de 2021. Foi o que aconteceu com Ana Garcia Martins que, na sua conta oficial, partilhou um reels de alguns momentos do seu ano.

Na partilha surge o atual namorado da influencer, Diogo. Esta é a primeira vez que os fãs da 'Pipoca Mais Doce' viram o rosto do seu companheiro e, na caixa de comentários, não tardaram a surgir vários elogios à apresentadora.

"Ora vamos lá embora a mais uma parte do meu best of 2021. Isto já parece uma longa metragem, percebo que estejam sem pachorra, mas temos de ser uns para os outros", pode ler-se na legenda.

Espreite o vídeo, em baixo.