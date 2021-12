No passado mês de setembro, Jessica Athayde comentou os rumores de uma suposta zanga com Rita Pereira. A atriz foi convidada do programa 'As Três da Manhã’, da Rádio Renascença, e confrontada com o tema disse: “Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Por acaso estive num evento (…) e por acaso até tivemos uma cena tipo “Olá, estás boa? Tudo bem? O teu filho?”. Portanto…já ouvimos a voz uma da outra pelo menos”.

Mas parece que as duas atrizes fizeram as pazes uma vez que, esta segunda-feira, dia 27 de dezembro, Jessica Athayde comentou as fotografias da festa de aniversário de Lonô, partilhadas pelo namorado de Rita Pereira, Guillaume Lalung.

Espreite a fotografia, em baixo.