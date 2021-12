Carolina Patrocínio esteve na manhã desta ter-feira, 28 de dezembro, no programa 'Casa Feliz', da SIC. Além da sua prestação na 'Máscara', a apresentadora conversou com Diana Chaves sobre como a Covid-19 afetou as suas tradições natalícias referindo que "foi muito triste. Muito duro".

“Eu própria tive muitas baixas na minha mesa. Eu pus uma mesa linda, de 12 pessoas, acabei com 5. Aconteceu na minha [casa] e em muito lares portugueses. Que isto tenha sido, de facto, o encerrar de um capítulo“, contou.

A apresentadora deixou ainda uma mensagem de esperança: “Que finalmente este ano consigamos voltar a viver… que 2022 venha apaziguar os nossos corações com saúde!“, disse.