Este ano, Mónica Sintra teve um Natal muito especial. A cantora, de 43 anos, foi pedida em casamento pelo namorado, Vítor Correia.

Nas redes sociais, a artista fez questão de partilhar a novidade com os seus seguidores. "Uma prenda que traz responsabilidade. Futuro. Traz amor. Uma prenda que não posso esquecer. Que desejava há muito", pode ler-se na publicação onde surge ao lado do companheiro, sorridente, com o anel de noivado.

"Afinal havia outra... Oportunidade para o amor. Amo-te", brincou ainda na legenda.

Recorde-se que Mónica Sintra e Vítor, que assumiram o namoro em julho deste ano. A cantora é mãe de um menino, fruto de uma anterior relação, e Vítor também é pai, de uma menina.